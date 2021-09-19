СМИ сообщили о вызванных коронавирусом вспышках респираторного вируса среди детей

Всплеск этого вируса зафиксирован в США, Швейцарии, Японии и Великобритании и он может быть косвенным следствием пандемии коронавируса, считают медики. Дело в том, что карантин и строгие санитарные меры подавили распространение не только COVID-19, но и ряда других инфекций, в результате чего у детей не было возможности выработать против них иммунитет.