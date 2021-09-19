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СМИ сообщили о вызванных коронавирусом вспышках респираторного вируса среди детей

Ведомости

Медики этим летом зафиксировали внезапные вспышки респираторно-синцитиального вируса (РСВ) среди детей, распространение которого происходит обычно зимой, пишет BBC.

Всплеск этого вируса зафиксирован в США, Швейцарии, Японии и Великобритании и он может быть косвенным следствием пандемии коронавируса, считают медики. Дело в том, что карантин и строгие санитарные меры подавили распространение не только COVID-19, но и ряда других инфекций, в результате чего у детей не было возможности выработать против них иммунитет.

Сам по себе вирус, отмечает BBC, не представляет большой опасности: в подавляющем большинстве случаев ребенок выздоравливает самостоятельно, однако существуют риски поражения  нижних отделов легких. «Пропущенный» из-за локдауна сезон создает угрозы возникновения более сильных вспышек инфекционных заболеваний в разных точках мира, отмечают медики.

Ранее по теме: В Великобритании назвали число случаев смерти полностью привитых от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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