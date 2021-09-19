СМИ сообщили о вызванных коронавирусом вспышках респираторного вируса среди детей
Медики этим летом зафиксировали внезапные вспышки респираторно-синцитиального вируса (РСВ) среди детей, распространение которого происходит обычно зимой, пишет BBC.
Всплеск этого вируса зафиксирован в США, Швейцарии, Японии и Великобритании и он может быть косвенным следствием пандемии коронавируса, считают медики. Дело в том, что карантин и строгие санитарные меры подавили распространение не только COVID-19, но и ряда других инфекций, в результате чего у детей не было возможности выработать против них иммунитет.
Сам по себе вирус, отмечает BBC, не представляет большой опасности: в подавляющем большинстве случаев ребенок выздоравливает самостоятельно, однако существуют риски поражения нижних отделов легких. «Пропущенный» из-за локдауна сезон создает угрозы возникновения более сильных вспышек инфекционных заболеваний в разных точках мира, отмечают медики.