В Greenpeace назвали рекордной площадь лесных пожаров в России в 2021 году

Эксперт пояснил, что надежных данных за предыдущий период нет, однако 2021 г. безусловно входит в число самых катастрофических за всю историю. Кроме того, в статистике не учитывается выгорание молодых, еще не сомкнувшихся лесов на территории в несколько миллионов гектаров на юге Сибири и Дальнем Востоке.