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В Greenpeace назвали рекордной площадь лесных пожаров в России в 2021 году

Ведомости

Площадь лесных пожаров в России в этом году составила уже 18,2 млн га, что является максимальным значением за весь период спутникового мониторинга с 2001 г., сообщил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко в комментарии ТАСС.

«По состоянию на 19 сентября нынешний год оказался рекордным с начала века по общей площади лесных пожаров. Площадь лесных пожаров, по данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в этом году уже достигла 18,2 млн га, а в прошлом, самом катастрофическом, году за весь год — 18,1 млн га», – рассказал он.

Эксперт пояснил, что надежных данных за предыдущий период нет, однако 2021 г. безусловно входит в число самых катастрофических за всю историю. Кроме того, в статистике не учитывается выгорание молодых, еще не сомкнувшихся лесов на территории в несколько миллионов гектаров на юге Сибири и Дальнем Востоке.

«На самом деле это тоже огромная проблема и для природы, и для социально-экономического развития сельских территорий», – заметил Ярошенко.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания заявила, что площадь лесных пожаров в России в 2021 г. увеличилась более чем на 20% по сравнению с годом ранее. Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов на полях Восточного экономического форума, причиной 67% природных пожаров в России с начала 2021 г. стал человеческий фактор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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