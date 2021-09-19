В Greenpeace назвали рекордной площадь лесных пожаров в России в 2021 году
Площадь лесных пожаров в России в этом году составила уже 18,2 млн га, что является максимальным значением за весь период спутникового мониторинга с 2001 г., сообщил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко в комментарии ТАСС.
«По состоянию на 19 сентября нынешний год оказался рекордным с начала века по общей площади лесных пожаров. Площадь лесных пожаров, по данным дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз, в этом году уже достигла 18,2 млн га, а в прошлом, самом катастрофическом, году за весь год — 18,1 млн га», – рассказал он.
Эксперт пояснил, что надежных данных за предыдущий период нет, однако 2021 г. безусловно входит в число самых катастрофических за всю историю. Кроме того, в статистике не учитывается выгорание молодых, еще не сомкнувшихся лесов на территории в несколько миллионов гектаров на юге Сибири и Дальнем Востоке.
«На самом деле это тоже огромная проблема и для природы, и для социально-экономического развития сельских территорий», – заметил Ярошенко.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе совещания заявила, что площадь лесных пожаров в России в 2021 г. увеличилась более чем на 20% по сравнению с годом ранее. Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов на полях Восточного экономического форума, причиной 67% природных пожаров в России с начала 2021 г. стал человеческий фактор.