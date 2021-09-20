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В Минэкономразвития оценили размер списаний долгов по внесудебному банкротству

Ведомости

Более 1,6 млрд руб. долгов будет списано по упрощенной процедуре банкротства физлиц, сообщил газете «Известия» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Было одобрено 5000 заявок на банкротство из 12 000, процедура в отношении 2500 полностью завершена.

С 1 сентября прошлого года россияне с долгами от 50 000 до 500 000 руб. включительно могут бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве. Процедура признания банкротом длится полгода.

По остальным 2500 одобренных заявок еще не прошел срок в полгода, после которого заявитель будет признан освобожденным от обязательств по долгам, пояснил Торосов. В пресс-службе министерства не уточнили основную причину отказа по 7000 заявок. Ранее в Минэке их связывали с отсутствием у заявителей на руках оконченного исполнительного производства или несоблюдением других требований.

«Новый институт банкротства состоялся. Механизм развивается нормальными темпами. Видно, что скачка дефолтов среди физлиц в связи с пандемией нет», — отметил Торосов.

Сейчас специалисты совершенствуют процедуру внесудебного банкротства: скоро заявление можно будет подать через портал госуслуг. В таком законопроекте предлагается повысить порог по сумме долга до 1 млн руб. Основное обязательство, например по кредиту, по словам Торосова, останется в размере 50 000-500 000 руб., остальная часть – долг по налогам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных