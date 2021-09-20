В Минэкономразвития оценили размер списаний долгов по внесудебному банкротству

По остальным 2500 одобренных заявок еще не прошел срок в полгода, после которого заявитель будет признан освобожденным от обязательств по долгам, пояснил Торосов. В пресс-службе министерства не уточнили основную причину отказа по 7000 заявок. Ранее в Минэке их связывали с отсутствием у заявителей на руках оконченного исполнительного производства или несоблюдением других требований.