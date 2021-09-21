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Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время нападения на университет

Ведомости

Преподаватель истории русской литературы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Олег Сыромятников продолжил вести лекцию в университете после начала стрельбы. Об этом сообщил портал 59.ru со ссылкой на аудиозапись, которую сделали студенты во время пары.

Занятие шло в корпусе №8 университета. Через несколько минут после нападения в аудиторию вошла мама одной из студенток и рассказала, что в корпусе находится человек с оружием и стреляет. «Я думаю, надо закрываться». – «Закрывайтесь», — ответил Сыромятников и продолжил занятие.

Позже на записи стали слышны хлопки, похожие на выстрелы, сигнализация и сирена полицейского автомобиля. Преподаватель продолжил читать лекцию, но согласился на предложение студентов выключить свет в аудитории, чтобы их не было видно. После этого он сказал: «Ну и всё. Переубивали всех террористов. Всё, работаем-работаем. Пишем дальше».

Спустя 18 минут студенты снова обратились к преподавателю, ссылаясь на сообщения в социальных сетях, в которых говорилось о стрелке и необходимости забаррикадироваться под партами. Однако Сыромятников призвал дальше продолжить занятие, сообщает 59.ru.

Сам Сыромятников пояснил изданию, что когда появилась информация о стрелке, он позвонил декану, который сказал продолжать занятие. Он отметил, что сразу закрыл металлическую дверь в аудиторию и продолжил лекцию, однако мама одного из студентов «начала панику». «Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», — объяснил преподаватель.

Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в пермском университете. Официально о личности нападавшего не сообщалось. По данным источника РБК, стрелявший — 18-летний студент Пермского университета Тимур Бекмансуров. По данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, как минимум 24 пострадали. По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В учебных заведениях Пермского края после стрельбы в вузе отменены занятия.

Ранее по теме: В Пермском университете произошла стрельба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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