Преподаватель пермского вуза продолжил лекцию во время нападения на университет

Сам Сыромятников пояснил изданию, что когда появилась информация о стрелке, он позвонил декану, который сказал продолжать занятие. Он отметил, что сразу закрыл металлическую дверь в аудиторию и продолжил лекцию, однако мама одного из студентов «начала панику». «Мать студентки попросила всех сесть под парты. Мне со своего места было смешно наблюдать, как студенты, сидя на полу под партой, пытаются писать конспект. Каждый должен заниматься своим делом. Я должен был в этот момент сидеть молча и смотреть на студентов? Я продолжил лекцию», — объяснил преподаватель.