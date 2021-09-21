Байден призвал готовиться к новой пандемии
Президент США Джо Байден в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН призвал готовиться к новой пандемии, передает «Интерфакс».
«Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты [COVID-19]», — заявил Байден.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 229,1 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. Наибольшие показатели заболеваемости в США: за 28 дней в стране заразились коронавирусом 4,3 млн человек и погибли 45 800, за весь период – 42,3 млн и 676 100 человек соответственно.
76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН официально открылась 21 сентября. В период до 27 сентября на ней будут проходить выступления лидеров государств — членов организации.