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Байден призвал готовиться к новой пандемии

Ведомости

Президент США Джо Байден в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН призвал готовиться к новой пандемии, передает «Интерфакс».

«Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты [COVID-19]», — заявил Байден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 229,1 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. Наибольшие показатели заболеваемости в США: за 28 дней в стране заразились коронавирусом 4,3 млн человек и погибли 45 800, за весь период – 42,3 млн и 676 100 человек соответственно.

76-я сессия Генеральной ассамблеи ООН официально открылась 21 сентября. В период до 27 сентября на ней будут проходить выступления лидеров государств — членов организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных