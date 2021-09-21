СК проверит не остановившего лекцию во время нападения на вуз Перми преподавателя

Вчера около 9:00 по местному времени (11:00 мск) мужчина с ружьем и ножом открыл стрельбу на территории ПГНИУ. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате его действий погибли шесть человек, ранения получили, по информации Минздрава, 24 человека. СК сообщал о 28 людях, обратившихся за медицинской помощью. Сам стрелок был ранен сотрудником ДПС, первым прибывшим на место происшествия. Сейчас напавший на вуз задержан и госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).