СК проверит не остановившего лекцию во время нападения на вуз Перми преподавателя
Следственный комитет (СК) России проведет проверку действий доктора филологических наук Олега Сыромятникова, который решил не прерывать лекцию во время нападения стрелка на Пермский государственный университет (ПГНИУ) 20 сентября, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее», — рассказали в университете.
Вчера около 9:00 по местному времени (11:00 мск) мужчина с ружьем и ножом открыл стрельбу на территории ПГНИУ. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате его действий погибли шесть человек, ранения получили, по информации Минздрава, 24 человека. СК сообщал о 28 людях, обратившихся за медицинской помощью. Сам стрелок был ранен сотрудником ДПС, первым прибывшим на место происшествия. Сейчас напавший на вуз задержан и госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Сегодня утром СМИ со ссылкой на аудиозапись, сделанную студентами ПГНИУ, сообщили, что преподаватель истории русской литературы Олег Сыромятников продолжил вести лекцию после начала стрельбы, однако согласился на предложение студентов выключить свет в аудитории, чтобы их не было видно. Позже учащиеся сообщили преподавателю о призыве в социальных сетях забаррикадироваться под партами, но тот сказал продолжить занятие.
Сыромятников пояснил порталу 59.ru, что после появления информации о стрелке позвонил декану, который сказал не прерывать занятие. Преподаватель отметил, что сразу закрыл металлическую дверь в аудиторию и продолжил лекцию, однако мама одного из студентов «начала панику».