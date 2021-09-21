Reuters узнал о планах ЕС ввести закон об общей зарядке для всех телефонов
Европейская комиссия (ЕК) в четверг представит законопроект об обязанности производителей оснащать свои смартфоны, планшеты и наушники универсальным разъемом, чтобы они могли заряжаться от общего зарядного устройства. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, в ЕС уже более 10 лет говорят о необходимости создания зарядного устройства, подходящего ко всем гаджетам. Сторонники инициативы полагают, что это не только будет удобнее для пользователей, но и окажет положительное влияние на окружающую среду.
В ЕК хотят продавать такие устройства отдельно от гаджетов. Кроме того, комиссия представит модель возможного зарядного порта, уточнил собеседник Reuters.
В Apple, чьи iPhone заряжаются от кабеля Lightning, отметили, что она будет препятствовать инновациям. В компании также полагают, что введение универсальных зарядных устройств приведет к «горам электронных отходов» и будет раздражать потребителей.
Согласно исследованию ЕК, в 2018 г. половина зарядных устройств, проданных со смартфонами, имела разъем USB micro-B. Еще 29% пришлись на разъем USB-C, а 21% — на Lightning.