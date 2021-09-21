Reuters узнал о планах ЕС ввести закон об общей зарядке для всех телефонов

Как отмечает агентство, в ЕС уже более 10 лет говорят о необходимости создания зарядного устройства, подходящего ко всем гаджетам. Сторонники инициативы полагают, что это не только будет удобнее для пользователей, но и окажет положительное влияние на окружающую среду.