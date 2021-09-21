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Reuters узнал о планах ЕС ввести закон об общей зарядке для всех телефонов

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) в четверг представит законопроект об обязанности производителей оснащать свои смартфоны, планшеты и наушники универсальным разъемом, чтобы они могли заряжаться от общего зарядного устройства. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, в ЕС уже более 10 лет говорят о необходимости создания зарядного устройства, подходящего ко всем гаджетам. Сторонники инициативы полагают, что это не только будет удобнее для пользователей, но и окажет положительное влияние на окружающую среду.

В ЕК хотят продавать такие устройства отдельно от гаджетов. Кроме того, комиссия представит модель возможного зарядного порта, уточнил собеседник Reuters.  

В Apple, чьи iPhone заряжаются от кабеля Lightning, отметили, что она будет препятствовать инновациям. В компании также полагают, что введение универсальных зарядных устройств приведет к «горам электронных отходов» и будет раздражать потребителей.

Согласно исследованию ЕК, в 2018 г. половина зарядных устройств, проданных со смартфонами, имела разъем USB micro-B. Еще 29% пришлись на разъем USB-C, а 21% — на Lightning.

Ранее по теме: Apple сняла с продажи три модели iPhone после презентации новых устройств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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