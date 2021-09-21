«Роскосмос» и РАН предложат кабмину начать создание новой орбитальной станции
Научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета РАН по итогам прошедшего заседания рекомендовали представить в правительство предложения о создании новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС), сообщается на сайте госкорпорации.
«По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации «Роскосмос» представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции», — говорится в сообщении.
Также предлагается продолжить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции на период создания РОСС, а также представить предложения о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС.
Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» планирует начать развертывание Российской орбитальной служебной станции через пять-шесть лет. 31 июля научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал приступить к разработке новой орбитальной станции из-за ухудшения технического состояния МКС.
Международная космическая станция находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.