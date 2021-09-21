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«Роскосмос» и РАН предложат кабмину начать создание новой орбитальной станции

Ведомости

Научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета РАН по итогам прошедшего заседания рекомендовали представить в правительство предложения о создании новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС), сообщается на сайте госкорпорации.

«По итогам заседания президиум и бюро рекомендовали госкорпорации «Роскосмос» представить в правительство РФ предложения о необходимости разработки Российской орбитальной служебной станции», — говорится в сообщении.

Также предлагается продолжить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции на период создания РОСС, а также представить предложения о порядке проведения переговоров с партнерами по проекту МКС по вопросам, связанным с обеспечением заключительного этапа функционирования российского сегмента МКС.

Ранее генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» планирует начать развертывание Российской орбитальной служебной станции через пять-шесть лет. 31 июля научно-технический совет «Роскосмоса» рекомендовал приступить к разработке новой орбитальной станции из-за ухудшения технического состояния МКС.

Международная космическая станция находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.

Ранее по теме: Рогозин назвал сроки начала развертывания российской орбитальной станции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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