Кадыров пригласил Байдена в Чечню из-за слов о секс-меньшинствах

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.