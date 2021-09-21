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Кадыров пригласил Байдена в Чечню из-за слов о секс-меньшинствах

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить республику после того, как во время выступления перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН американский лидер призвал страны защищать права представителей ЛГБТ-сообщества в разных регионах, «от Чечни до Камеруна».

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Высказывание Байдена он охарактеризовал также как «странное» и «вздорное». По мнению главы Чечни, на своем посту американский президент уже делал «ряд нелепых заявлений и поступков».

Речь Байдена перед Генассамблеей ООН была посвящена в том числе защите прав человека в разных государствах. Президент США выступил в поддержку женщин, призвал бороться с притеснением по расовому, этническому и религиозному признаку и уважать человеческое достоинство. 

«Мы все должны защищать права ЛГБТ, чтобы они могли жить и любить открыто, без страха, будь то Чечня, Камерун или что-то еще», — сказал Байден. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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