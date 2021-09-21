Путин уволил первого заместителя генпрокурора России
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя генерального прокурора страны Александра Буксмана. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить с 15 сентября 2021 г. Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в указе. Причины отставки не уточняются.
Буксман работал первым заместителем генпрокурора России с 2006 г. Перед этим около года руководил главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве и был главным государственным регистратором города. С 1996 по 2001 г. занимал пост прокурора Центрального административного округа столицы, а с 2001 по 2005 г. был начальником главного управления Министерства юстиции России по Москве.