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Путин уволил первого заместителя генпрокурора России

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя генерального прокурора страны Александра Буксмана. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить с 15 сентября 2021 г. Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в указе. Причины отставки не уточняются.

Буксман работал первым заместителем генпрокурора России с 2006 г. Перед этим около года руководил главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве и был главным государственным регистратором города. С 1996 по 2001 г. занимал пост прокурора Центрального административного округа столицы, а с 2001 по 2005 г. был начальником главного управления Министерства юстиции России по Москве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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