Путин уволил первого заместителя генпрокурора России

Буксман работал первым заместителем генпрокурора России с 2006 г. Перед этим около года руководил главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве и был главным государственным регистратором города. С 1996 по 2001 г. занимал пост прокурора Центрального административного округа столицы, а с 2001 по 2005 г. был начальником главного управления Министерства юстиции России по Москве.