Генпрокуратура сообщила о картельных сговорах среди 20% поставщиков лекарств
Состоят в картельных сговорах 20% поставщиков лекарств в России, заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман на заседании совета законодателей в Госдуме.
«Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%», – сказал Буксман (цитата по «РИА Новости»). Поставщики состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах. Факты такой деятельности выявлены в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях, отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры призвал внимательно следить за картельными сговорами, так как они приводят к росту цен. В качестве примера он привел выявленные картельные сговоры в сфере поставок лекарств.
В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. Например, в ведении Минздрава находятся медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.