Генпрокуратура сообщила о картельных сговорах среди 20% поставщиков лекарств

«Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%», – сказал Буксман (цитата по «РИА Новости»). Поставщики состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах. Факты такой деятельности выявлены в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях, отметил он.