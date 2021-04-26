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Генпрокуратура сообщила о картельных сговорах среди 20% поставщиков лекарств

Ведомости

Состоят в картельных сговорах 20% поставщиков лекарств в России, заявил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман на заседании совета законодателей в Госдуме.

«Доля таких субъектов, по нашим данным, на фармацевтическом рынке составляет 20%», – сказал Буксман (цитата по «РИА Новости»). Поставщики состоят в картельных сговорах для поддержания максимальных цен на аукционах. Факты такой деятельности выявлены в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях, отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры призвал внимательно следить за картельными сговорами, так как они приводят к росту цен. В качестве примера он привел выявленные картельные сговоры в сфере поставок лекарств.

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за ведомствами и министерствами закрепляется мониторинг цен конкретных товаров. Например, в ведении Минздрава находятся медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. 

Ранее по теме: Путин призвал следить за картельными сговорами для недопущения роста цен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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