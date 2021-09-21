Путин назначил Вуколова заместителем главы Минюста

С апреля 2019 г. Вуколов занимал пост заместителя главы Минтруда. Он курировал вопросы трудового законодательства и оплаты труда. Был освобожден от должности по собственной просьбе распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина в июне прошлого года. До этого Вуколов руководил Федеральной службой по труду и занятости. Свой пост в этом ведомстве он занимал с 2013 по 2019 г.