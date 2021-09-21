Путин назначил Вуколова заместителем главы Минюста
Президент России Владимир Путин назначил экс-заместителя министра труда и социальной защиты Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.
В пресс-службе Минюста рассказали, что в новой должности Вуколов «будет курировать вопросы, связанные с деятельностью и законодательным обеспечением ФСИН России». В ведомстве отметили, что чиновник «имеет значительный опыт работы в органах исполнительной власти».
«В последнее время занимал должность директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России», — отмечается в сообщении министерства.
С апреля 2019 г. Вуколов занимал пост заместителя главы Минтруда. Он курировал вопросы трудового законодательства и оплаты труда. Был освобожден от должности по собственной просьбе распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина в июне прошлого года. До этого Вуколов руководил Федеральной службой по труду и занятости. Свой пост в этом ведомстве он занимал с 2013 по 2019 г.