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Путин назначил Вуколова заместителем главы Минюста

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил экс-заместителя министра труда и социальной защиты Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

В пресс-службе Минюста рассказали, что в новой должности Вуколов «будет курировать вопросы, связанные с деятельностью и законодательным обеспечением ФСИН России». В ведомстве отметили, что чиновник «имеет значительный опыт работы в органах исполнительной власти».

«В последнее время занимал должность директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России», — отмечается в сообщении министерства. 

С апреля 2019 г. Вуколов занимал пост заместителя главы Минтруда. Он курировал вопросы трудового законодательства и оплаты труда. Был освобожден от должности по собственной просьбе распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина в июне прошлого года. До этого Вуколов руководил Федеральной службой по труду и занятости. Свой пост в этом ведомстве он занимал с 2013 по 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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