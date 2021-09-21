Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о единовременных выплатах пособий людям, пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), сообщила пресс-служба кабмина.
Из документа следует, что супруги, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении погибших вследствие нападения на вуз, получат по 1 млн руб. «в равных долях каждому члену семей». Людям, здоровью которых был причинен вред средней или тяжелой степени тяжести, выплатят по 400 000 руб., лицам с легкими повреждениями — по 200 000 руб.
Всего на эти цели из резервного фонда правительства выделят до 18,4 млн руб. Правительству Пермского края поручено предоставить в МЧС России согласованные с Минздравом списки погибших и пострадавших.
Ранее правительство Пермского края объявило, что направит по 1 млн руб. семьям погибших в результате стрельбы. Раненым поступят по 500 000 руб., а тем, кто получил травмы, — по 100 000 руб. Средства выделят из резервного фонда правительства региона.
Кроме того, ПГНИУ выплатит по 1 млн руб. семьям людей, погибших в результате нападения стрелка на вуз. Пострадавшим поступит по 500 000 руб.
Вчера около 9:00 по местному времени (11:00 мск) мужчина с ружьем и ножом открыл стрельбу на территории ПГНИУ. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате его действий погибли шесть человек, ранения получили, по информации Минздрава, 24 человека. СК сообщал о 28 людях, обратившихся за медицинской помощью. Сам стрелок был ранен сотрудником ДПС, первым прибывшим на место происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).