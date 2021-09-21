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Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о единовременных выплатах пособий людям, пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), сообщила пресс-служба кабмина.

Из документа следует, что супруги, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении погибших вследствие нападения на вуз, получат по 1 млн руб. «в равных долях каждому члену семей». Людям, здоровью которых был причинен вред средней или тяжелой степени тяжести, выплатят по 400 000 руб., лицам с легкими повреждениями — по 200 000 руб. 

Всего на эти цели из резервного фонда правительства выделят до 18,4 млн руб. Правительству Пермского края поручено предоставить в МЧС России согласованные с Минздравом списки погибших и пострадавших. 

Ранее правительство Пермского края объявило, что направит по 1 млн руб. семьям погибших в результате стрельбы. Раненым поступят по 500 000 руб., а тем, кто получил травмы, — по 100 000 руб. Средства выделят из резервного фонда правительства региона. 

Кроме того, ПГНИУ выплатит по 1 млн руб. семьям людей, погибших в результате нападения стрелка на вуз. Пострадавшим поступит по 500 000 руб. 

Вчера около 9:00 по местному времени (11:00 мск) мужчина с ружьем и ножом открыл стрельбу на территории ПГНИУ. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате его действий погибли шесть человек, ранения получили, по информации Минздрава, 24 человека. СК сообщал о 28 людях, обратившихся за медицинской помощью. Сам стрелок был ранен сотрудником ДПС, первым прибывшим на место происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Ранее по теме: Пермский вуз выплатит по 1 млн рублей семьям погибших в результате стрельбы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных