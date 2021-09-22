Умер актер из сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон
Американский актер Уилли Гарсон, сыгравший в сериалах «Секс в большом городе» и «Друзья», умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон в Instagram. Причины смерти не раскрываются. По сведениям Deadline, у актера было онкологическое заболевание.
Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Всего на счету актера порядка 160 ролей в различных сериалах и кино. В частности, он сыграл одну из главных ролей в сериале «Белый воротничок» (2009-2014), а также в эпизодических ролях в таких фильмах, как «День сурка» (1993) и «Быть Джоном Малковичем» (1999).
Наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе» (1998). Среди его работ также роли в «Твин Пикс» (1990), «Секретные материалы» (1993) и «Друзья» (1994).