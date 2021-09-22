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Умер актер из сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон

Ведомости

Американский актер Уилли Гарсон, сыгравший в сериалах «Секс в большом городе» и «Друзья», умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон в Instagram. Причины смерти не раскрываются. По сведениям Deadline, у актера было онкологическое заболевание.

Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Всего на счету актера порядка 160 ролей в различных сериалах и кино. В частности, он сыграл одну из главных ролей в сериале «Белый воротничок» (2009-2014), а также в эпизодических ролях в таких фильмах, как «День сурка» (1993) и «Быть Джоном Малковичем» (1999).

Наибольшую известность ему принесла роль Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе» (1998). Среди его работ также роли в «Твин Пикс» (1990), «Секретные материалы» (1993) и «Друзья» (1994).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных