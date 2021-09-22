Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице за прошедшую неделю возросла на 24%, количество тяжелых случаев, требующих госпитализации, увеличилось на 15%. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.
По ее словам, причиной высокого роста заболеваемости в столице стали ухудшение погодных условий, а также увеличение числа контактов, связанных с массовым возвращением москвичей из отпусков и возобновлением учебных занятий. «На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», – сообщила вице-мэр.
Ракова добавила, что в период роста заболеваемости важно носить маски и своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию. По ее словам, в городе развернуто достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусом. На данный момент специалисты проводят исследование генома SARS-CoV-2, которое позволит понимать, с какой разновидностью коронавирусной инфекции врачи имеют дело. В Москве, по словам Раковой, на сегодняшний день на 100% доминирует «дельта»-штамм COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 36 российских регионах растет заболеваемость коронавирусом. Она назвала его «интенсивным».