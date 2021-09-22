Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом

Ракова добавила, что в период роста заболеваемости важно носить маски и своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию. По ее словам, в городе развернуто достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусом. На данный момент специалисты проводят исследование генома SARS-CoV-2, которое позволит понимать, с какой разновидностью коронавирусной инфекции врачи имеют дело. В Москве, по словам Раковой, на сегодняшний день на 100% доминирует «дельта»-штамм COVID-19.