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Общество

Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице за прошедшую неделю возросла на 24%, количество тяжелых случаев, требующих госпитализации, увеличилось на 15%. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

По ее словам, причиной высокого роста заболеваемости в столице стали ухудшение погодных условий, а также увеличение числа контактов, связанных с массовым возвращением москвичей из отпусков и возобновлением учебных занятий. «На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», – сообщила вице-мэр.

Ракова добавила, что в период роста заболеваемости важно носить маски и своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию. По ее словам, в городе развернуто достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусом. На данный момент специалисты проводят исследование генома SARS-CoV-2, которое позволит понимать, с какой разновидностью коронавирусной инфекции врачи имеют дело. В Москве, по словам Раковой, на сегодняшний день на 100% доминирует «дельта»-штамм COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 36 российских регионах растет заболеваемость коронавирусом. Она назвала его «интенсивным».

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили об «интенсивном» росте заболеваемости COVID-19 в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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