Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России
Оснований для введения в России локдауна или ужесточения ограничений в связи с коронавирусом нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге в рамках 508-го заседания верхней палаты парламента. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».
«В целом, на мой взгляд, на сегодня не надо расслабляться. Те элементарные меры предосторожности — и маски, и перчатки, и соблюдение дистанции, ограничения какие-то массовых мероприятий — пока это должно сохраняться. Но избирательно никаких пока оснований для введения локдауна или введения более жестких мер — таких оснований нет», — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что «вирус пока никуда не исчез и мы его до конца не победили». При этом в разных регионах — ситуация разная. «И не случайно право принимать те или иные меры передано губернаторам, руководству регионов, потому что они чувствуют ситуацию, они видят, сопоставляют наличие больничных коек с темпами развития коронавируса», — заявила она, отметив, что меры в регионах будут варьироваться исходя из перечисленных данных.
Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на НТВ заявила, что заболеваемость коронавирусом увеличилась в 36 регионах России. Рост интенсивный и связан с сезонностью, пояснила она. Ранее в фазе роста были только 11 субъектов.