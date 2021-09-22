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Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России

Ведомости

Оснований для введения в России локдауна или ужесточения ограничений в связи с коронавирусом нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге в рамках 508-го заседания верхней палаты парламента. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

«В целом, на мой взгляд, на сегодня не надо расслабляться. Те элементарные меры предосторожности — и маски, и перчатки, и соблюдение дистанции, ограничения какие-то массовых мероприятий — пока это должно сохраняться. Но избирательно никаких пока оснований для введения локдауна или введения более жестких мер — таких оснований нет», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что «вирус пока никуда не исчез и мы его до конца не победили». При этом в разных регионах — ситуация разная. «И не случайно право принимать те или иные меры передано губернаторам, руководству регионов, потому что они чувствуют ситуацию, они видят, сопоставляют наличие больничных коек с темпами развития коронавируса», — заявила она, отметив, что меры в регионах будут варьироваться исходя из перечисленных данных.

Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Поздняков» на НТВ заявила, что заболеваемость коронавирусом увеличилась в 36 регионах России. Рост интенсивный и связан с сезонностью, пояснила она. Ранее в фазе роста были только 11 субъектов.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре заявили об «интенсивном» росте заболеваемости COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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