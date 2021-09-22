Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России

Она подчеркнула, что «вирус пока никуда не исчез и мы его до конца не победили». При этом в разных регионах — ситуация разная. «И не случайно право принимать те или иные меры передано губернаторам, руководству регионов, потому что они чувствуют ситуацию, они видят, сопоставляют наличие больничных коек с темпами развития коронавируса», — заявила она, отметив, что меры в регионах будут варьироваться исходя из перечисленных данных.