Путин обсудил с премьер-министром Италии ситуацию в Афганистане

«С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности. Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения», — говорится в сообщении. В ходе разговора особое внимание стороны уделили теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности «группы двадцати», в которой Италия председательствует в этом году.