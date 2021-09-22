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Путин обсудил с премьер-министром Италии ситуацию в Афганистане

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане в контексте предстоящего саммита «двадцатки», сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности. Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения», — говорится в сообщении. В ходе разговора особое внимание стороны уделили теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности «группы двадцати», в которой Италия председательствует в этом году.

Путин проинформировал Драги о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16–17 сентября, а также совместного заседания лидеров стран — членов обеих организаций. Также стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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