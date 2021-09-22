Путин обсудил с премьер-министром Италии ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане в контексте предстоящего саммита «двадцатки», сообщает пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности. Подчеркнута важность налаживания межафганского диалога при учете интересов всех групп населения», — говорится в сообщении. В ходе разговора особое внимание стороны уделили теме постконфликтного восстановления Афганистана, в том числе применительно к деятельности «группы двадцати», в которой Италия председательствует в этом году.
Путин проинформировал Драги о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе 16–17 сентября, а также совместного заседания лидеров стран — членов обеих организаций. Также стороны обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса.
В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.