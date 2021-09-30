«Коммерсант» связал арест Сачкова с показаниями его сотрудника ФБР

По данным издания, нынешний руководитель департамента сетевой безопасности Group-IB Никита Кислицин дал показания ФБР в посольстве США в 2014 г. Его имя обнародовал Минюст США в 2020 г. в Федеральном окружном суде Северного округа штата Калифорния на процессе по делу россиянина Евгения Никулина. Он впоследствии был признан виновным во взломах баз компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и получил семь лет тюрьмы.