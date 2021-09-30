«Коммерсант» связал арест Сачкова с показаниями его сотрудника ФБР
Арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова по делу о госизмене может быть связан с показаниями его сотрудника ФБР, сообщает газета «Коммерсантъ».
По данным издания, нынешний руководитель департамента сетевой безопасности Group-IB Никита Кислицин дал показания ФБР в посольстве США в 2014 г. Его имя обнародовал Минюст США в 2020 г. в Федеральном окружном суде Северного округа штата Калифорния на процессе по делу россиянина Евгения Никулина. Он впоследствии был признан виновным во взломах баз компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и получил семь лет тюрьмы.
Кислицин, по мнению США, должен был заняться продажей полученной информации. Однако до предъявления ему обвинений дело так и не дошло, поскольку, как следует из рассекреченных Минюстом США материалов, он пошел на сотрудничество с ФБР, дав показания на русских хакеров, которые могли сотрудничать с российскими спецслужбами.
Показания, согласно документам, были даны с ведома и согласия Сачкова. К самому Кислицину у силовиков пока нет претензий, пишет газета. Среди тех, кого перечислил Кислицин, был бывший хакер Дмитрий Докучаев, работавший в ФСБ и ставший фигурантом дела о госизмене.
29 сентября Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Подробности уголовного дела не сообщались. Источники ТАСС утверждали, что главу Group-IB подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Сам Сачков не признает вину. Накануне в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. СМИ также связывали дело против главы Group-IB с возможным сотрудничеством с Интерполом, а также санкциями США против российского криптообменника Suex.
Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводил в Сингапуре. Генеральным директором Group-IB после ареста ее основателя станет Дмитрий Волков, который на данный момент занимает должность технического директора, сообщила компания 29 сентября.