Жителей Чувашии обязали использовать QR-коды для посещения ресторанов
В Чувашии с 10 октября вводится обязательное использование QR-кодов при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест. Об этом говорится в сообщении главы республики Олега Николаева в Telegram.
Решение о вводе QR-кодов принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С помощью специального приложения у посетителей будут проверять сертификаты о вакцинации. Нововведение уже протестировали 25 сентября на Дне здоровья.
Также Николаев поручил обеспечить беспрепятственный вход для тех, кто прошел вакцинацию, но не может предоставить QR-код в электронном варианте.
Глава Чувашии добавил, что спортивные учреждения можно посещать при соблюдении определённых правил: расстановка спортивного оборудования на расстоянии 1,5 метра, заполняемость в зале — 1 человек на 4 кв. метра, на открытом воздухе — не более 50 человек, в бассейне с дорожками — 1 человек на 10 кв. метров.
Ранее в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом.
К 1 октября в Чувашии число выявленных случаев СOVID-19 превысило 34 тысячи. За время пандемии в республике умерли 2325 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
В Пермском крае власти тоже ввели обязательные QR-коды о наличии прививки от коронавируса или иммунитета при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. В Удмуртии эту меру распространили также на общепит как альтернативу сокращению заполненности залов на 50%.