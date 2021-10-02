Жителей Чувашии обязали использовать QR-коды для посещения ресторанов

Глава Чувашии добавил, что спортивные учреждения можно посещать при соблюдении определённых правил: расстановка спортивного оборудования на расстоянии 1,5 метра, заполняемость в зале — 1 человек на 4 кв. метра, на открытом воздухе — не более 50 человек, в бассейне с дорожками — 1 человек на 10 кв. метров.