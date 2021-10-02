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Жителей Чувашии обязали использовать QR-коды для посещения ресторанов

Ведомости

В Чувашии с 10 октября вводится обязательное использование QR-кодов при посещении заведений общественного питания, спортивных и досуговых мест. Об этом говорится в сообщении главы республики Олега Николаева в Telegram. 

Решение о вводе QR-кодов принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С помощью специального приложения у посетителей будут проверять сертификаты о вакцинации. Нововведение уже протестировали 25 сентября на Дне здоровья.

Также Николаев поручил обеспечить беспрепятственный вход для тех, кто прошел вакцинацию, но не может предоставить QR-код в электронном варианте.

Глава Чувашии добавил, что спортивные учреждения можно посещать при соблюдении определённых правил: расстановка спортивного оборудования на расстоянии 1,5 метра, заполняемость в зале — 1 человек на 4 кв. метра, на открытом воздухе — не более 50 человек, в бассейне с дорожками — 1 человек на 10 кв. метров.

Ранее в Чувашии ввели временный запрет на культурно-массовые мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание услуг в торговых центрах и предприятиях общепита из-за роста заболеваемости коронавирусом.

К 1 октября в Чувашии число выявленных случаев СOVID-19 превысило 34 тысячи. За время пандемии в республике умерли 2325 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В Пермском крае власти тоже ввели обязательные QR-коды о наличии прививки от коронавируса или иммунитета при посещении спортивных соревнований, театров, концертных залов, кинотеатров, цирка и туристических мероприятий. В Удмуртии эту меру распространили также на общепит как альтернативу сокращению заполненности залов на 50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных