В России зафиксировали новый максимум смертности от коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 895 смертей от коронавируса, сообщил оперштаб. Этот результат стал максимальным с момента начала пандемии. Ранее антирекорд был зарегистрирован 3 октября – 890 смертей. Суточная заболеваемость превышает 25 000 случаев со 2 октября.
За сутки в стране было выявлено 25 110 случаев заражения коронавирусом. В Москве 3827 новых заболевших. Со 2 по 4 октября показатель превышал 4000 случаев. В городе за сутки госпитализировали 1133 пациента с коронавирусом, 438 человек находятся на ИВЛ.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 1894 случая, Московская область – 1788, Самарская область – 631, Нижегородская область – 602, Воронежская область – 593 случая.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 637 427 случаев заражения коронавирусом. 6 759 059 пациентов выздоровели от коронавируса, 211 696 – скончались.