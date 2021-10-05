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В России зафиксировали новый максимум смертности от коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 895 смертей от коронавируса, сообщил оперштаб. Этот результат стал максимальным с момента начала пандемии. Ранее антирекорд был зарегистрирован 3 октября – 890 смертей. Суточная заболеваемость превышает 25 000 случаев со 2 октября.

За сутки в стране было выявлено 25 110 случаев заражения коронавирусом. В Москве 3827 новых заболевших. Со 2 по 4 октября показатель превышал 4000 случаев. В городе за сутки госпитализировали 1133 пациента с коронавирусом, 438 человек находятся на ИВЛ.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 1894 случая, Московская область – 1788, Самарская область – 631, Нижегородская область – 602, Воронежская область – 593 случая.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 637 427 случаев заражения коронавирусом. 6 759 059 пациентов выздоровели от коронавируса, 211 696 – скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных