В России зафиксировали новый максимум смертности от коронавируса

За сутки в стране было выявлено 25 110 случаев заражения коронавирусом. В Москве 3827 новых заболевших. Со 2 по 4 октября показатель превышал 4000 случаев. В городе за сутки госпитализировали 1133 пациента с коронавирусом, 438 человек находятся на ИВЛ.