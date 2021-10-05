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Разработчик оценил эффективность «Спутника V» против дельта-штамма COVID-19

Ведомости

Эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавируса снижается, но не критично, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов научного центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

«Да, происходит снижение эффективности, но особенно сохраняется эффективность в отношении тяжелого и среднетяжелого течения. Это динамичный процесс, он продолжает исследоваться», — рассказал Гущин на биотехнологическом форуме OpenBio (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, с мая вариант дельта и его дочерние линии заместили прежние варианты коронавируса в России. В последние три месяца можно говорить о почти 100% доминировании дельты.  

«В случае со "Спутником V", мы имеем данные вирусонейтрализующей активности, результаты экспериментов на животных, которые показывают сохранение эффективности. Но проблема в том, что сама "дельта" также претерпевает изменения…», — добавил Гущин. Он рассказал, что в Москве было обнаружено около 60 новых вариантов дельта-штамма. Сейчас центр Гамалеи оценивает их потенциальную опасность.

«Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, был зарегистрирован первым в мире среди подобных препаратов — 11 августа 2020 г. Эффективность вакцины оценивается в 97,6%. На данный момент «Спутник V» одобрен в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве дельта-штамм коронавируса доминирует почти на 100%.

По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. За последние сутки коронавирус обнаружили у 25 110 жителей страны. Суточная заболеваемость превышает 25 000 случаев со 2 октября. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных