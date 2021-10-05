Разработчик оценил эффективность «Спутника V» против дельта-штамма COVID-19

«В случае со "Спутником V", мы имеем данные вирусонейтрализующей активности, результаты экспериментов на животных, которые показывают сохранение эффективности. Но проблема в том, что сама "дельта" также претерпевает изменения…», — добавил Гущин. Он рассказал, что в Москве было обнаружено около 60 новых вариантов дельта-штамма. Сейчас центр Гамалеи оценивает их потенциальную опасность.