Разработчик оценил эффективность «Спутника V» против дельта-штамма COVID-19
Эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавируса снижается, но не критично, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов научного центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
«Да, происходит снижение эффективности, но особенно сохраняется эффективность в отношении тяжелого и среднетяжелого течения. Это динамичный процесс, он продолжает исследоваться», — рассказал Гущин на биотехнологическом форуме OpenBio (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, с мая вариант дельта и его дочерние линии заместили прежние варианты коронавируса в России. В последние три месяца можно говорить о почти 100% доминировании дельты.
«В случае со "Спутником V", мы имеем данные вирусонейтрализующей активности, результаты экспериментов на животных, которые показывают сохранение эффективности. Но проблема в том, что сама "дельта" также претерпевает изменения…», — добавил Гущин. Он рассказал, что в Москве было обнаружено около 60 новых вариантов дельта-штамма. Сейчас центр Гамалеи оценивает их потенциальную опасность.
«Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, был зарегистрирован первым в мире среди подобных препаратов — 11 августа 2020 г. Эффективность вакцины оценивается в 97,6%. На данный момент «Спутник V» одобрен в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек. Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве дельта-штамм коронавируса доминирует почти на 100%.
По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. За последние сутки коронавирус обнаружили у 25 110 жителей страны. Суточная заболеваемость превышает 25 000 случаев со 2 октября. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры.