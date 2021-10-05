Генерального прокурора Молдавии задержали по подозрению в коррупции
Генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло задержали на 72 часа из-за подозрений в коррупции и превышении полномочий, против него возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора антикоррупционной прокуратуры страны Виктора Фуртунэ.
«Прошли обыски в рабочем кабинете Александра Стояногло в рамках уголовного дела, генеральный прокурор задержан на 72 часа, после этого мы, возможно, подадим запрос о продлении срока его задержания», — заявил Фуртунэ.
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил о временном отстранении Стояногло от должности генпрокурора. Вместе с ним от должностей отстранили и его заместителей.
По данным «Sputnik Молдова», жалобу на Стояногло в Высший совет прокуроров ранее подал депутат Лилиан Карп. Он обвинил генпрокурора в том, что в 2010 г. он, будучи председателем парламентской комиссии, одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила реализацию схемы отмывания денежных средств через молдавские судебные инстанции.
Помимо этого Стояногло также вменяют незаконное освобождение бизнесмена Вячеслава Платона.