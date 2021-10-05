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Генерального прокурора Молдавии задержали по подозрению в коррупции

Ведомости

Генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло задержали на 72 часа из-за подозрений в коррупции и превышении полномочий, против него возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокурора антикоррупционной прокуратуры страны Виктора Фуртунэ.

«Прошли обыски в рабочем кабинете Александра Стояногло в рамках уголовного дела, генеральный прокурор задержан на 72 часа, после этого мы, возможно, подадим запрос о продлении срока его задержания», — заявил Фуртунэ.

Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил о временном отстранении Стояногло от должности генпрокурора. Вместе с ним от должностей отстранили и его заместителей.

По данным «Sputnik Молдова», жалобу на Стояногло в Высший совет прокуроров ранее подал депутат Лилиан Карп. Он обвинил генпрокурора в том, что в 2010 г. он, будучи председателем парламентской комиссии, одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила реализацию схемы отмывания денежных средств через молдавские судебные инстанции.

Помимо этого Стояногло также вменяют незаконное освобождение бизнесмена Вячеслава Платона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных