Генерального прокурора Молдавии задержали по подозрению в коррупции

По данным «Sputnik Молдова», жалобу на Стояногло в Высший совет прокуроров ранее подал депутат Лилиан Карп. Он обвинил генпрокурора в том, что в 2010 г. он, будучи председателем парламентской комиссии, одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила реализацию схемы отмывания денежных средств через молдавские судебные инстанции.