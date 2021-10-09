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«Коммерсантъ» сообщил о разработке новой системы оплаты труда медработников

Ведомости

В 2022 г. зарплата медицинских работников должна вырасти благодаря пилотному проекту Минздрава и Минтруда. Новую систему оплаты труда запустят в семи регионах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.

Зарплата медработника будет складываться из оклада и компенсационных выплат. Оклад рассчитают с учетом трех новых величин: расчетной величины (13 600 руб. — МРОТ в 2022 г.), коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Минимальный прирост средних зарплат составит 2%, а максимальный — 78%.

Доля оклада в зарплате должна вырасти до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%. Сейчас этот показатель не превышает 40%, сообщил источник «Коммерсанта» в Центральном научно-исследовательским институте организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), который совместно с Минтруда, Минздравом и ВНИИ труда участвовал в разработке документа. 

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Запуск проекта в I квартале 2022 г. поднимет затраты на оплату труда более чем на 30%, или на 9 млрд руб. Если новую систему продлят до конца года, то из федерального бюджета выделят дополнительно 27,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что участниками пилотного проекта станут Якутия, Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области и Севастополь. Новая система оплаты труда коснется 440 учреждений здравоохранения, в которых работают более 170 000 человек.

Введение новой системы оплаты труда медработников президент России Владимир Путин анонсировал в конце июня. Он заявил, что нововведение должно предусматривать «одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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