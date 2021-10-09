«Коммерсантъ» сообщил о разработке новой системы оплаты труда медработников

Доля оклада в зарплате должна вырасти до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%. Сейчас этот показатель не превышает 40%, сообщил источник «Коммерсанта» в Центральном научно-исследовательским институте организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), который совместно с Минтруда, Минздравом и ВНИИ труда участвовал в разработке документа.