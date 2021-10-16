СК начал проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе
После беспорядков в исправительной колонии №1 во Владикавказе Следственное управление Следственного комитета в Северной Осетии проводит проверку, сообщили «ТАСС» в СК.
Беспорядки в колонии вечером 15 октября устроили во время обыскных мероприятий двое осужденных, которые содержатся в ШИЗО, ранее сообщили в УФСИН по Северной Осетии. Другие заключенные поддались на их провокацию и учинили погром, начали ломать ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на ФСИН.
Во время беспорядков никто не пострадал, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев в беседе с телеканалом «Осетия-Ирыстон». По словам Цгоева, на территории колонии был пожар. После его ликвидации с бунтовщиками прошли переговоры, ситуация стабилизировалась, отметил правозащитник.