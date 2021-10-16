В России впервые от COVID-19 за сутки скончалось более тысячи человек
В России за последние сутки зафиксировали 33 208 новых случаев коронавируса, что стало очередным рекордом за все время пандемии. Число смертей впервые превысило отметку в тысячу человек и составило 1002, сообщает оперштаб.
За сутки полностью выздоровевшими признали 21 883 человек. В Москве выявили 6545 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3088. В столице за 24 часа госпитализирован 1441 человек, скончались 72 пациента, на ИВЛ находятся 628 человек.
Накануне в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса, смертность достигла 999 случаев. Всего в России выявлено 7 958 384 случая коронавируса, зафиксировано 222 315 летальных исходов.
В топ-5 по суточному приросту сегодня вошли также Московская (+2403), Самарская (+838) и Нижегородская области (+706).