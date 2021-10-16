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В России впервые от COVID-19 за сутки скончалось более тысячи человек

Ведомости

В России за последние сутки зафиксировали 33 208 новых случаев коронавируса, что стало очередным рекордом за все время пандемии. Число смертей впервые превысило отметку в тысячу человек и составило 1002, сообщает оперштаб.

За сутки полностью выздоровевшими признали 21 883 человек. В Москве выявили 6545 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3088. В столице за 24 часа госпитализирован 1441 человек, скончались 72 пациента, на ИВЛ находятся 628 человек.

Накануне в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса, смертность достигла 999 случаев.  Всего в России выявлено 7 958 384 случая коронавируса, зафиксировано 222 315 летальных исходов.

В топ-5 по суточному приросту сегодня вошли также Московская (+2403), Самарская (+838) и Нижегородская области (+706). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных