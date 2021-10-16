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В отеле Албании найдены тела четырех россиян

Ведомости

Четверо россиян погибли в сауне отеля в поселке Керрет Албании, причиной смерти стало удушье, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

Двое мужчин и две женщины были найдены мертвыми в сауне отеля 15 октября. Погибшим было 31, 37, 40 и 58 лет. В полиции выясняют, исправно ли работала система вентиляции в сауне, правоохранители допрашивают персонал. Стало известно, что российские туристы находились в сауне дольше разрешенного времени. 

Консульский отдел выясняет подробности гибели россиян в сауне, сообщило посольство РФ в Албании «РИА Новости».

Подробности случившегося также рассказал сотрудник отеля, сообщал Telegram-канал РЕН ТВ. Очевидец утверждает, что погибшие были родственниками, они заказали в сауну еду и напитки. Сотрудник якобы пытался им дозвониться, а позже обнаружил россиян мертвыми.

Телеканал ABC New Albania опубликовал видео с места гибели российских туристов. На кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных