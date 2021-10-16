В отеле Албании найдены тела четырех россиян
Четверо россиян погибли в сауне отеля в поселке Керрет Албании, причиной смерти стало удушье, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на полицию.
Двое мужчин и две женщины были найдены мертвыми в сауне отеля 15 октября. Погибшим было 31, 37, 40 и 58 лет. В полиции выясняют, исправно ли работала система вентиляции в сауне, правоохранители допрашивают персонал. Стало известно, что российские туристы находились в сауне дольше разрешенного времени.
Консульский отдел выясняет подробности гибели россиян в сауне, сообщило посольство РФ в Албании «РИА Новости».
Подробности случившегося также рассказал сотрудник отеля, сообщал Telegram-канал РЕН ТВ. Очевидец утверждает, что погибшие были родственниками, они заказали в сауну еду и напитки. Сотрудник якобы пытался им дозвониться, а позже обнаружил россиян мертвыми.
Телеканал ABC New Albania опубликовал видео с места гибели российских туристов. На кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.