В отеле Албании найдены тела четырех россиян

Двое мужчин и две женщины были найдены мертвыми в сауне отеля 15 октября. Погибшим было 31, 37, 40 и 58 лет. В полиции выясняют, исправно ли работала система вентиляции в сауне, правоохранители допрашивают персонал. Стало известно, что российские туристы находились в сауне дольше разрешенного времени.