«Коммерсантъ» узнал о новых махинациях военных застройщиков в Арктике
Сотрудники ГУЭБиПК МВД и полиции Москвы задержали бывших гендиректора «Спецстроя-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании Евгения Горбачева по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. У них изъяли рабочие документы, средства связи и компьютеры, содержимое которых, как полагают в полиции, поможет найти украденные деньги. Следствие попросит суд арестовать Ашгибисова и Горбачева. Сами подозреваемые отрицают вину.
Как пишет издание, в основу дела легли результаты проверок МВД (управления по экономической безопасности) и Генпрокуратуры. Следствие выяснило, что ФГУП «Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России» (ГУИР №2) 30 июля 2015 г. заключило два госконтракта с «Спецстроем-1» стоимостью 4,3 млрд руб. Компания должна была построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля на Чукотке.
Для реализации контрактов ГУИР №2 перечислило с сентября 2015 г. на счета «Спецстроя-1» 2,561 млрд руб. авансом. По контракту подрядчик должен был выполнить все работы до мая 2016 г. По версии следствия, руководители «Спецстроя-1» вместе с неизвестными не выполнили обязательства полностью и похитили 232,5 млн руб., перечислив их на счета подконтрольных компаний «Форматика» и «Санпласт» на основании фиктивных договоров.
Чтобы скрыть хищение денег, руководство «Спецстроя-1» в декабре 2015 — июне 2016 г. подделало документы о сдаче строительных работ с использованием стройматериалов на сумму более 508,7 млн руб. На самом деле они были куплены и поставлены на объекты «Русальянсстрой». В прошлом году суд признал соучредителей «Русальянсстроя» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта виновными в хищении денег, выделенных на строительство тех же объектов, приговорил каждого к девяти годам колонии общего режима и взыскал с них ущерб в размере 3 млрд руб.