«Коммерсантъ» узнал о новых махинациях военных застройщиков в Арктике

Чтобы скрыть хищение денег, руководство «Спецстроя-1» в декабре 2015 — июне 2016 г. подделало документы о сдаче строительных работ с использованием стройматериалов на сумму более 508,7 млн руб. На самом деле они были куплены и поставлены на объекты «Русальянсстрой». В прошлом году суд признал соучредителей «Русальянсстроя» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта виновными в хищении денег, выделенных на строительство тех же объектов, приговорил каждого к девяти годам колонии общего режима и взыскал с них ущерб в размере 3 млрд руб.