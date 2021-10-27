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«Коммерсантъ» узнал о новых махинациях военных застройщиков в Арктике

Ведомости

Сотрудники ГУЭБиПК МВД и полиции Москвы задержали бывших гендиректора «Спецстроя-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании Евгения Горбачева по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. У них изъяли рабочие документы, средства связи и компьютеры, содержимое которых, как полагают в полиции, поможет найти украденные деньги. Следствие попросит суд арестовать Ашгибисова и Горбачева. Сами подозреваемые отрицают вину.

Как пишет издание, в основу дела легли результаты проверок МВД (управления по экономической безопасности) и Генпрокуратуры. Следствие выяснило, что ФГУП «Главное управление инженерных работ №2 при Спецстрое России» (ГУИР №2) 30 июля 2015 г. заключило два госконтракта с «Спецстроем-1» стоимостью 4,3 млрд руб. Компания должна была построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля на Чукотке. 

Для реализации контрактов ГУИР №2 перечислило с сентября 2015 г. на счета «Спецстроя-1» 2,561 млрд руб. авансом. По контракту подрядчик должен был выполнить все работы до мая 2016 г. По версии следствия, руководители «Спецстроя-1» вместе с неизвестными не выполнили обязательства полностью и похитили 232,5 млн руб., перечислив их на счета подконтрольных компаний «Форматика» и «Санпласт» на основании фиктивных договоров.

Чтобы скрыть хищение денег, руководство «Спецстроя-1» в декабре 2015 — июне 2016 г. подделало документы о сдаче строительных работ с использованием стройматериалов на сумму более 508,7 млн руб. На самом деле они были куплены и поставлены на объекты «Русальянсстрой». В прошлом году суд признал соучредителей «Русальянсстроя» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта виновными в хищении денег, выделенных на строительство тех же объектов, приговорил каждого к девяти годам колонии общего режима и взыскал с них ущерб в размере 3 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных