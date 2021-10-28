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В Минпромторге заявили о достаточном запасе масок и перчаток

Ведомости

Запасы медицинских масок, респираторов и перчаток в России созданы на длительный срок, при этом отечественные производители при необходимости могут и увеличить производство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Сейчас российские производители адаптировались под изменение потребностей и могут легко маневрировать, наращивая при необходимости производство своей продукции. На данный момент созданы запасы медицинских масок и СИЗ (респираторы, перчатки) на длительный срок», — сообщили в Минпромторге.

По данным на 26 октября, предприятия, находящиеся в контуре Минпромторга, производят 5,1 млн медицинских трехслойных масок в сутки, а также 542 200 шт. респираторов (полумасок фильтрующих). Выпуск перчаток составляет 209 000 пар в сутки, объем производства дезинфицирующих средств — 565,839 т в сутки, выпуск кожных антисептиков в России — 156 324 л.

По оценке Минпромторга, текущая максимальная мощность российских производителей составляет более 24 млн масок в сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 20 октября, запасы перчаток в медучреждениях составляют 199,393 млн пар, что предполагает обеспеченность на 9,7 недели. При этом запасы в немедицинских учреждениях составляют 195,998 млн пар, обеспеченность на 27,4 недели. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных