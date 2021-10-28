В Минпромторге заявили о достаточном запасе масок и перчаток
Запасы медицинских масок, респираторов и перчаток в России созданы на длительный срок, при этом отечественные производители при необходимости могут и увеличить производство, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
«Сейчас российские производители адаптировались под изменение потребностей и могут легко маневрировать, наращивая при необходимости производство своей продукции. На данный момент созданы запасы медицинских масок и СИЗ (респираторы, перчатки) на длительный срок», — сообщили в Минпромторге.
По данным на 26 октября, предприятия, находящиеся в контуре Минпромторга, производят 5,1 млн медицинских трехслойных масок в сутки, а также 542 200 шт. респираторов (полумасок фильтрующих). Выпуск перчаток составляет 209 000 пар в сутки, объем производства дезинфицирующих средств — 565,839 т в сутки, выпуск кожных антисептиков в России — 156 324 л.
По оценке Минпромторга, текущая максимальная мощность российских производителей составляет более 24 млн масок в сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 20 октября, запасы перчаток в медучреждениях составляют 199,393 млн пар, что предполагает обеспеченность на 9,7 недели. При этом запасы в немедицинских учреждениях составляют 195,998 млн пар, обеспеченность на 27,4 недели.