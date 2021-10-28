В Минпромторге заявили о достаточном запасе масок и перчаток

По оценке Минпромторга, текущая максимальная мощность российских производителей составляет более 24 млн масок в сутки. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 20 октября, запасы перчаток в медучреждениях составляют 199,393 млн пар, что предполагает обеспеченность на 9,7 недели. При этом запасы в немедицинских учреждениях составляют 195,998 млн пар, обеспеченность на 27,4 недели.