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Власти Белоруссии заблокировали сайт Deutsche Welle

Ведомости

Сайт Deutsche Welle заблокировали в Белоруссии, сообщило издание. 28 октября сайт не открывался, вместо него появлялась плашка министерства информации Белоруссии об ограничении доступа к сайту. 

Издание отметило, что интернет-провайдеры по-разному блокируют Deutsche Welle: при входе через «Белтелеком» появляется плашка о блокировке. Источники издания в Белоруссии сообщили, что с мобильного телефона сайт можно открыть. 

«РИА Новости» сообщили, что при попытке открыть сайт появляется сообщение о его ограничении по решению мининформации. «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — говорится на плашке, которая появляется при попытке открыть сайт через «Белтелеком». 

Также пользователи в Белоруссии испытывают проблемы с доступом к сайту телеканала «Настоящее время», редакция которого находится в Праге, и белорусской оппозиционной газеты «Новый час».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных