Власти Белоруссии заблокировали сайт Deutsche Welle

«РИА Новости» сообщили, что при попытке открыть сайт появляется сообщение о его ограничении по решению мининформации. «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — говорится на плашке, которая появляется при попытке открыть сайт через «Белтелеком».