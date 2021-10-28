Власти Белоруссии заблокировали сайт Deutsche Welle
Сайт Deutsche Welle заблокировали в Белоруссии, сообщило издание. 28 октября сайт не открывался, вместо него появлялась плашка министерства информации Белоруссии об ограничении доступа к сайту.
Издание отметило, что интернет-провайдеры по-разному блокируют Deutsche Welle: при входе через «Белтелеком» появляется плашка о блокировке. Источники издания в Белоруссии сообщили, что с мобильного телефона сайт можно открыть.
«РИА Новости» сообщили, что при попытке открыть сайт появляется сообщение о его ограничении по решению мининформации. «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — говорится на плашке, которая появляется при попытке открыть сайт через «Белтелеком».
Также пользователи в Белоруссии испытывают проблемы с доступом к сайту телеканала «Настоящее время», редакция которого находится в Праге, и белорусской оппозиционной газеты «Новый час».