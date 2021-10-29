В МВФ оценили стоимость вакцинации 70% населения планеты

Цель вакцинации 70% населения мира к середине 2022 г. ранее отмечалась в ООН. Ее также озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая примет участие в саммите G20 в Риме. Эту цель поддержали профильные главы ведомств в ходе заседания министров финансов и здравоохранения в формате «двадцатки». Этот пункт может войти в итоговый документ саммита G20, который пройдет в Италии в период с 30 по 31 октября.