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В МВФ оценили стоимость вакцинации 70% населения планеты

Ведомости

Для завершения кампании по вакцинации в мире и достижения уровня иммунизации в 70% к середине 2022 г. необходима сумма в размере $20 млрд, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, слова которой передает ТАСС.

«Не хватает только $20 млрд, чтобы ускорить глобальную кампанию по вакцинации и достигнуть 40% иммунизированного населения к концу 2021 г. и 70% — к середине 2022 г.», — приводит слова Георгиевой агентство ANSA.

При этом, по ее словам, вакцинация принесет экономическую выгоду в будущем. «Потратим сейчас $20 млрд, заработаем $5 трлн 300 млрд в 2025 г.», — добавила она на полях подготовительной совместной встречи министров финансов и здравоохранения перед саммитом G20.

Цель вакцинации 70% населения мира к середине 2022 г. ранее отмечалась в ООН. Ее также озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая примет участие в саммите G20 в Риме. Эту цель поддержали профильные главы ведомств в ходе заседания министров финансов и здравоохранения в формате «двадцатки». Этот пункт может войти в итоговый документ саммита G20, который пройдет в Италии в период с 30 по 31 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных