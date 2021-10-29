В Пермском крае временно приостановят работу практически всех организаций
Власти Пермского края ввели новые меры по борьбе с коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона. С 1 по 7 ноября приостановят работу практически все организации.
«На период нерабочих дней, объявленных в России с 1 по 7 ноября включительно, в Пермском крае приостанавливается деятельность организаций во всех сферах. На этот период прекращается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий», — говорится в сообщении.
В частности, исключение составляют предприятия общественного питания при условии обслуживания навынос, а также предприятия общепита в гостиницах и хостелах при условии отсутствия граждан, не проживающих в них. Помимо этого разрешена работа предприятий, которые оказывают услуги питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся их работниками.
При этом в период с 1 по 7 ноября продолжат работу аптеки, объекты розничной торговли, продающие товары дистанционно, а также те объекты, которые продают продовольственные товары или товары первой необходимости.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 29 октября, в Пермском крае за сутки выявили 679 случаев заболевания инфекцией, умерли 30 человек. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 118 403 случая коронавируса, умерли 5725 человек.