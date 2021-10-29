В Пермском крае временно приостановят работу практически всех организаций

В частности, исключение составляют предприятия общественного питания при условии обслуживания навынос, а также предприятия общепита в гостиницах и хостелах при условии отсутствия граждан, не проживающих в них. Помимо этого разрешена работа предприятий, которые оказывают услуги питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся их работниками.