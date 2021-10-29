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Голикова назвала регионы с наиболее высоким коллективным иммунитетом к коронавирусу

Ведомости

Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зарегистрирован в Московской области, Тыве, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам.

«Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), г. Москве (62,7%), г. Санкт-Петербурге (62,0%), г. Севастополе (61,1%)», — рассказала Голикова (цитата по «РИА Новости»). 

Самые низкие показатели в Дагестане — 21,9%, Кабардино-Балкарии — 29,3%, Татарстане — 31,6%, Камчатском крае — 32,2%, Томской области — 32,6%. Голикова напомнила, что соблюдение ограничений и вакцинация — важнейшие меры по снижению смертности от коронавируса. 

Ранее сегодня Голикова сообщила, что в 13 регионах России ухудшилась ситуация с коронавирусом. Ухудшение наблюдается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, Приморском крае, Кабардино-Балкарии, на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Марий Эл и Северной Осетии. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 462 пациента выздоровели от коронавируса, 1163 — скончались. Показатель смертности стал максимальным за весь период пандемии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных