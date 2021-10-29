Голикова назвала регионы с наиболее высоким коллективным иммунитетом к коронавирусу
Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу зарегистрирован в Московской области, Тыве, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова журналистам.
«Наилучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1%), Республике Тыва (65,1%), г. Москве (62,7%), г. Санкт-Петербурге (62,0%), г. Севастополе (61,1%)», — рассказала Голикова (цитата по «РИА Новости»).
Самые низкие показатели в Дагестане — 21,9%, Кабардино-Балкарии — 29,3%, Татарстане — 31,6%, Камчатском крае — 32,2%, Томской области — 32,6%. Голикова напомнила, что соблюдение ограничений и вакцинация — важнейшие меры по снижению смертности от коронавируса.
Ранее сегодня Голикова сообщила, что в 13 регионах России ухудшилась ситуация с коронавирусом. Ухудшение наблюдается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, Приморском крае, Кабардино-Балкарии, на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Марий Эл и Северной Осетии.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Заболеваемость им растет в России шесть недель подряд. За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. За сутки 30 462 пациента выздоровели от коронавируса, 1163 — скончались. Показатель смертности стал максимальным за весь период пандемии.