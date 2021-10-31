Трем барам Москвы грозит закрытие за дискотеки в нерабочие дни

Также не будут работать магазины, в которых доля продуктов питания и товаров первой необходимости меньше 30% от всего ассортимента. Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.