Трем барам Москвы грозит закрытие за дискотеки в нерабочие дни
Организатором массовых мероприятий в трех заведениях Москвы грозят штрафы до 300 000 рублей, а сами бары могут закрыть на три месяца, сообщает оперштаб. Дискотеки и шоу проводили «Бар, которого нет», «Old Towm» и «Punk Fiction».
Организаторы мероприятий не обеспечили соблюдение социального дистанцирования, гости находились в барах без защитных масок.
«В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — говорится в сообщении.
Также 31 октября в оперштабе рассказали о возможном закрытии на три месяца магазинов Fix Price (ул. Новокосинская, д. 22), «Всё для ремонта» (Зеленоград, корп. 813) и «Смешные цены» (ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1) за нарушение противоэпидемических норм.
Днем ранее в нарушение режима нерабочих дней покупателей обслуживали сети «Летуаль» и «Подружка» в ТЦ «Авиапарк». Магазинам также грозят штрафы и приостановление деятельности.
Режим нерабочих дней, объявленный президентом России с 30 октября по 7 ноября, начался в Москве раньше, 28 октября. В это время должны быть закрыты кафе и рестораны, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны, химчистки, прачечные и другие организации, которые оказывают бытовые услуги, кинотеатры, цирки, концертные залы и библиотеки.
Также не будут работать магазины, в которых доля продуктов питания и товаров первой необходимости меньше 30% от всего ассортимента. Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.