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Трем барам Москвы грозит закрытие за дискотеки в нерабочие дни

Ведомости

Организатором массовых мероприятий в трех заведениях Москвы грозят штрафы до 300 000 рублей, а сами бары могут закрыть на три месяца, сообщает оперштаб. Дискотеки и шоу проводили «Бар, которого нет», «Old Towm» и «Punk Fiction».

Организаторы мероприятий не обеспечили соблюдение социального дистанцирования, гости находились в барах без защитных масок.

«В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — говорится в сообщении.

Также 31 октября в оперштабе рассказали о возможном закрытии на три месяца магазинов Fix Price (ул. Новокосинская, д. 22), «Всё для ремонта» (Зеленоград, корп. 813) и «Смешные цены» (ул. Новозаводская, д. 2, корп. 1) за нарушение противоэпидемических норм.

Днем ранее в нарушение режима нерабочих дней покупателей обслуживали сети «Летуаль» и «Подружка» в ТЦ «Авиапарк». Магазинам также грозят штрафы и приостановление деятельности.

Режим нерабочих дней, объявленный президентом России с 30 октября по 7 ноября, начался в Москве раньше, 28 октября. В это время должны быть закрыты кафе и рестораны, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы и бассейны, химчистки, прачечные и другие организации, которые оказывают бытовые услуги, кинотеатры, цирки, концертные залы и библиотеки.

Также не будут работать магазины, в которых доля продуктов питания и товаров первой необходимости меньше 30% от всего ассортимента. Продолжат работать поликлиники и больницы, в том числе частные, пункты вакцинации в торговых центрах и МФЦ, продуктовые магазины, общественный транспорт и аптеки. Театры и музеи можно будет посещать только с QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенный COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных