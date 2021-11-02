Рейс Будапешт — Москва с россиянами на борту совершил экстренную посадку в Киеве

Из данных онлайн-табло московского аэропорта «Внуково» и сервиса FlightRadar следует, что борт W6 2489 вылетел из Будапешта в 8:15 и должен был приземлиться в Москве в 10:25, однако был вынужден совершить посадку в аэропорту «Борисполь». Как передает «Лента.ру», Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер отправится обратно в Будапешт. По словам источника издания, на борту находится «много россиян». Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на одного из пассажиров рейса сообщает, что причиной посадки стал туман в российской столице.