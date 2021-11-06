Гостиницы Крыма перестанут требовать ПЦР-тест у вакцинированных
Заселение в отели и санатории Крыма с 8 ноября будет осуществляться без отрицательного результата ПЦР-теста в случае наличия сертификата о вакцинации, перенесенном коронавирусе или QR-кода. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксёнов.
Из документа следует, что гражданам с противопоказаниями к прививке необходимо при заселении предъявить соответствующий документ, заверенный врачом и руководителем медицинского учреждения, а также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее чем за 72 часа.
Ранее в Севастополе объявили о прекращении режима нерабочих дней с 8 ноября. Также с понедельника возобновляют работу школы и детские сады, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
С 25 октября в отели и санатории Крыма нельзя заселиться без QR-кода, подтверждающего прививку от коронавируса или перенесенное заболевание. Помимо QR-кода отдыхающие обязаны были предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус.
В Севастополе вводили самые жесткие ограничения: на въезде в город выставили блокпосты для проверки QR-кодов. Они должны были работать с 30 октября по 7 ноября, но после снижения турпотока его перестали контролировать уже 1 ноября, сообщали власти.
После усиления на полуострове антиковидных мер крымские отели и гостиницы отменили до 20% броней.