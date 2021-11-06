Гостиницы Крыма перестанут требовать ПЦР-тест у вакцинированных

Из документа следует, что гражданам с противопоказаниями к прививке необходимо при заселении предъявить соответствующий документ, заверенный врачом и руководителем медицинского учреждения, а также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее чем за 72 часа.