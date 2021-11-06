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Общество

Гостиницы Крыма перестанут требовать ПЦР-тест у вакцинированных

Ведомости

Заселение в отели и санатории Крыма с 8 ноября будет осуществляться без отрицательного результата ПЦР-теста в случае наличия сертификата о вакцинации, перенесенном коронавирусе или QR-кода. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внес глава республики Сергей Аксёнов.

Из документа следует, что гражданам с противопоказаниями к прививке необходимо при заселении предъявить соответствующий документ, заверенный врачом и руководителем медицинского учреждения, а также иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не позднее чем за 72 часа.

Ранее в Севастополе объявили о прекращении режима нерабочих дней с 8 ноября. Также с понедельника возобновляют работу школы и детские сады, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее по теме: Власти Севастополя прекратили работу блокпостов

С 25 октября в отели и санатории Крыма нельзя заселиться без QR-кода, подтверждающего прививку от коронавируса или перенесенное заболевание. Помимо QR-кода отдыхающие обязаны были предоставлять отрицательный результат теста на коронавирус. 

В Севастополе вводили самые жесткие ограничения: на въезде в город выставили блокпосты для проверки QR-кодов. Они должны были работать с 30 октября по 7 ноября, но после снижения турпотока его перестали контролировать уже 1 ноября, сообщали власти. 

После усиления на полуострове антиковидных мер крымские отели и гостиницы отменили до 20% броней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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