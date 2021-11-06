Газета
Общество

Минздрав сообщил о росте числа россиян с вакциной в 4-5 раз

Ведомости

Россияне стали активнее вакцинироваться от коронавируса, число таких граждан выросло почти в четыре-пять раз, заявил глава минздрава Михаил Мурашко. 

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», — цитирует министра «РИА Новости».

Мурашко также отметил, что переболевшим COVID-19 следует пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции существует риск возникновения осложнений, связанных с поражением сердца.

Ранее по теме: Мурашко рассказал о скором завершении экспертизы детской вакцины от COVID-19

Накануне сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48% при целевом показателе в 80%.

Ситуация с коронавирусом за неделю с 29 октября по 5 ноября ухудшилась в десяти регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова через свой секретариат. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Многие регионы не стали продлевать режим нерабочих дней, но сохранили многие ограничения. В Татарстане власти решили ввести систему QR-кодов в общественном транспорте, Объединение пассажиров уже направило по этому поводу жалобу Голиковой.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных