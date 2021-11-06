Минздрав сообщил о росте числа россиян с вакциной в 4-5 раз
Россияне стали активнее вакцинироваться от коронавируса, число таких граждан выросло почти в четыре-пять раз, заявил глава минздрава Михаил Мурашко.
«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», — цитирует министра «РИА Новости».
Мурашко также отметил, что переболевшим COVID-19 следует пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции существует риск возникновения осложнений, связанных с поражением сердца.
Накануне сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 48% при целевом показателе в 80%.
Ситуация с коронавирусом за неделю с 29 октября по 5 ноября ухудшилась в десяти регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова через свой секретариат. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, республики Татарстан, Тыва и Чувашия.
Многие регионы не стали продлевать режим нерабочих дней, но сохранили многие ограничения. В Татарстане власти решили ввести систему QR-кодов в общественном транспорте, Объединение пассажиров уже направило по этому поводу жалобу Голиковой.