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Голикова поручила проработать изменения в систему оказания медпомощи в России

Ведомости

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования проработать предложения, касающиеся изменения системы оказания медицинской помощи в стране в части сроков, объема и качества услуг. Об этом рассказала председатель ФОМС Елена Чернякова по итогам совещания у вице-премьера.

«На этом совещании были даны поручения Министерству здравоохранения, федеральному фонду совместно со страховыми медицинскими организациями проработать предложения в законопроект, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объему, срокам и качеству оказания медицинской помощи», — цитирует Чернякову «РИА Новости», которая выступила в ходе круглого стола, организованного комитетом Госдумы по охране здоровья.

Ранее Счетная палата опубликовала заключение на проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг. В нем она пришла к выводу, что ФФОМС не контролирует сроки, качество и условия предоставления медицинской помощи государственными клиниками.

Ранее по теме: Государственная медицина теряет контроль качества

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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