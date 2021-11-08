Голикова поручила проработать изменения в систему оказания медпомощи в России

«На этом совещании были даны поручения Министерству здравоохранения, федеральному фонду совместно со страховыми медицинскими организациями проработать предложения в законопроект, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объему, срокам и качеству оказания медицинской помощи», — цитирует Чернякову «РИА Новости», которая выступила в ходе круглого стола, организованного комитетом Госдумы по охране здоровья.