Голикова поручила проработать изменения в систему оказания медпомощи в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Фонду обязательного медицинского страхования проработать предложения, касающиеся изменения системы оказания медицинской помощи в стране в части сроков, объема и качества услуг. Об этом рассказала председатель ФОМС Елена Чернякова по итогам совещания у вице-премьера.
«На этом совещании были даны поручения Министерству здравоохранения, федеральному фонду совместно со страховыми медицинскими организациями проработать предложения в законопроект, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объему, срокам и качеству оказания медицинской помощи», — цитирует Чернякову «РИА Новости», которая выступила в ходе круглого стола, организованного комитетом Госдумы по охране здоровья.
Ранее Счетная палата опубликовала заключение на проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг. В нем она пришла к выводу, что ФФОМС не контролирует сроки, качество и условия предоставления медицинской помощи государственными клиниками.