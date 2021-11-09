Названа примерная стоимость поездки на летающем такси в Москве

«Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 руб. за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до "Москва-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты — до 200 руб. за километр», — сказал он ТАСС.