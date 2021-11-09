Названа примерная стоимость поездки на летающем такси в Москве
Поездка на аэротакси в Москве обойдется пассажиру примерно в 200 руб. за километр, заявил гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов в кулуарах бизнес-конференции «Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35"».
«Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 руб. за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до "Москва-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты — до 200 руб. за километр», — сказал он ТАСС.
По словам Атаманова, на цене поездки сказываются стоимость электричества, аренды площадок, техобслуживания и прочие факторы. Поскольку все это подорожало, пришлось пересчитать конечную цену услуги с учетом инфляции. Последняя, по данным Росстата, составила в октябре рекордные с января 2016 г. 8,13% в годовом выражении.
Hover хочет запустить аэротакси в Москве в 2023–2025 гг. Этот вид транспорта компания разрабатывает с 2019 г., в декабре 2020 г. стартап оценили в $30 млн. В проект инвестировали в том числе сооснователь Qiwi Сергей Солонин и фонд Starta Ventures.
Как отмечает ТАСС, сейчас аэротакси способно подниматься на высоту до 150 м и развивать скорость до 200 км/ч. Такой транспорт может поднять до 300 кг. Его частное использование пока не допускается.
К 2025 г. Hover хочет запустить промышленное производство аэротакси в Москве, Казани, Уфе и Красноярске. С 2030 г. планируется также организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока.