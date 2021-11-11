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Во Владимире умер заболевший COVID-19 младенец, которому поручил помочь Мурашко

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Младенец из Владимира, родившийся с COVID-19, которому ранее поручил помочь министр здравоохранения России Михаил Мурашко, умер спустя 10 дней после появления на свет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента здравоохранения Владимирской области Константина Баранова.

«К сожалению, ребенок умер. Тяжелый исход», — сказал он, добавив, что врачи сделали все возможное для спасения младенца.

Баранов пояснил, что вопрос о переводе ребенка в Москву не стоял, так как у местных специалистов были все необходимые инструменты для лечения. При этом состояние пациента могло резко ухудшиться. Региональные врачи согласовывали свои действия с коллегами из ведущих клиник посредством телемедицины, добавил он.

Глава департамента пояснил, что младенец родился недоношенным и, помимо COVID-19, у него были врожденные пороки развития. «Он находился 10 дней на лечении, и ему делалось все необходимое: мы протоколы проверили, и проверили федеральные специалисты, это было на контроле департамента из федерального Минздрава», — добавил Баранов.

В департаменте уточнили, что это первая смерть ребенка от COVID-19 во Владимирской области. По словам Баранова, сейчас на стационарном лечении в регионе находятся 27 детей с коронавирусом, один из них — в тяжелом состоянии.

30 октября в ходе рабочей поездки во Владимирскую область Михаил Мурашко посетил Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ), где доктора рассказали ему о тяжелом состоянии новорожденного, заразившегося коронавирусом от матери. Ребенок находился на ИВЛ. Глава Минздрава поручил сформировать и направить в регион бригаду детских специалистов из федеральных клиник для оказания медицинской помощи младенцу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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