Во Владимире умер заболевший COVID-19 младенец, которому поручил помочь Мурашко

Баранов пояснил, что вопрос о переводе ребенка в Москву не стоял, так как у местных специалистов были все необходимые инструменты для лечения. При этом состояние пациента могло резко ухудшиться. Региональные врачи согласовывали свои действия с коллегами из ведущих клиник посредством телемедицины, добавил он.