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Фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству 129 млн рублей ущерба

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Режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству 129 млн руб. ущерба в рамках дела о хищениях при реализации театрального проекта «Платформа», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — цитирует агентство собеседника.

Приговор по делу «Седьмой студии» был вынесен в июне 2020 г. Серебренников был приговорен к трем годам условно. Еще двое других фигурантов Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки. Бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности. Ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского около 129 млн руб. в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела находилось под арестом.

«Седьмая студия» — это театральная труппа, которую Серебренников основал в 2012 г. на основе своего курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году. В декабре 2020 г. Серебренников ликвидировал АНО «Седьмая студия», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Он был единственным ее учредителем.

Ранее по теме: Кирилл Серебренников ликвидировал «Седьмую студию»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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