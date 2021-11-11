Фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству 129 млн рублей ущерба
Режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству 129 млн руб. ущерба в рамках дела о хищениях при реализации театрального проекта «Платформа», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.
«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — цитирует агентство собеседника.
Приговор по делу «Седьмой студии» был вынесен в июне 2020 г. Серебренников был приговорен к трем годам условно. Еще двое других фигурантов Алексей Малобродский и Юрий Итин получили условные сроки. Бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности. Ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского около 129 млн руб. в счет компенсации ущерба. До выплаты этой суммы имущество фигурантов дела находилось под арестом.
«Седьмая студия» — это театральная труппа, которую Серебренников основал в 2012 г. на основе своего курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который режиссер возглавил в том же году. В декабре 2020 г. Серебренников ликвидировал АНО «Седьмая студия», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Он был единственным ее учредителем.