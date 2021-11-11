Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч против киприотов
Тренерский штаб российской сборной по футболу определил стартовый состав на отборочный матч чемпионата мира-2022 с командой Кипра, сообщает пресс-служба сборной.
В стартовый состав включен полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, капитан команды — полузащитник «Монако» Александр Головин.
Головин — капитан, Мостовой-Смолов-Миранчук в атаке!— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Наш состав на матч #РоссияКипр 🇷🇺🇨🇾 pic.twitter.com/gIkU7VtYp3
Матч состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00.
По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками, которой 11 ноября предстоит встреча с командой Мальты в 22:45 мск. 14 ноября национальная команда России проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира в гостях против сборной Хорватии.