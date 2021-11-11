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Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч против киприотов

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Тренерский штаб российской сборной по футболу определил стартовый состав на отборочный матч чемпионата мира-2022 с командой Кипра, сообщает пресс-служба сборной.

В стартовый состав включен полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, капитан команды — полузащитник «Монако» Александр Головин.

Матч состоится в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00.

По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками, которой 11 ноября предстоит встреча с командой Мальты в 22:45 мск. 14 ноября национальная команда России проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира в гостях против сборной Хорватии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных