Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч против киприотов

По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 19 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками, которой 11 ноября предстоит встреча с командой Мальты в 22:45 мск. 14 ноября национальная команда России проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира в гостях против сборной Хорватии.