Брат Хабиба Нурмагомедова стал фигурантом уголовного дела
Следственный комитет России завел уголовное дело после наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского следственного управления СК РФ.
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 11 ноября в Каспийске на КПП «Аэропорт» сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского. Сотрудник получил травмы.
Ранее источник агентства «РИА Новости» сообщил о задержании Усмана Нурмагомедова. Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщает, не называя имен, что в «Шереметьево» были задержаны двое граждан 1998 г. рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» Каспийска. «Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ведомства.
Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, провел последний бой 23 октября в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Тогда он досрочно победил Патрика Пиетилу из Финляндии. В активе спортсмена 14 боев на профессиональном уровне, все из них он выиграл, 12 завершились досрочно.