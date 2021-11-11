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Брат Хабиба Нурмагомедова стал фигурантом уголовного дела

Ведомости

Следственный комитет России завел уголовное дело после наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского следственного управления СК РФ.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 ноября в Каспийске на КПП «Аэропорт» сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Camry без номеров и с тонировкой под управлением неизвестного. Водитель сбил оградительный барьер поста и наехал на полицейского. Сотрудник получил травмы.

Ранее источник агентства «РИА Новости» сообщил о задержании Усмана Нурмагомедова. Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщает, не называя имен, что в «Шереметьево» были задержаны двое граждан 1998 г. рождения, прилетевшие рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» Каспийска. «Граждане доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ведомства.

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, провел последний бой 23 октября в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Тогда он досрочно победил Патрика Пиетилу из Финляндии. В активе спортсмена 14 боев на профессиональном уровне, все из них он выиграл, 12 завершились досрочно.

Ранее по теме: Брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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