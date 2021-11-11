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Украина запросила у Словакии аварийную помощь из-за дефицита электроэнергии

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Украина обратилась к Словакии с экстренным запросом о поставках электроэнергии на фоне угрозы прекращения электроснабжения части потребителей в стране, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС", запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской компании.

В качестве причины обращения указано аварийное отключение двух блоков Бурштынской тепловой электростанции. Она расположена возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.

Украина также четвертый день подряд сохраняет объем импорта электроэнергии из Белоруссии. 1 ноября в объединенной энергосистеме Украины цены на электричество для бизнеса выросли на 27,7%. 

Ранее по теме: «Белэнерго» опровергло сообщения об приостановке поставок электричества Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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