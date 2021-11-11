Украина запросила у Словакии аварийную помощь из-за дефицита электроэнергии
Украина обратилась к Словакии с экстренным запросом о поставках электроэнергии на фоне угрозы прекращения электроснабжения части потребителей в стране, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
«Сегодня, 11 ноября, с 16:00 (17:00 мск) диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности, чтобы избежать отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС", запросил аварийную помощь из энергосистемы Словакии в размере 100 МВт», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook украинской компании.
В качестве причины обращения указано аварийное отключение двух блоков Бурштынской тепловой электростанции. Она расположена возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией.
Украина также четвертый день подряд сохраняет объем импорта электроэнергии из Белоруссии. 1 ноября в объединенной энергосистеме Украины цены на электричество для бизнеса выросли на 27,7%.