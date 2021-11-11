Сборная России по футболу победила с крупным счетом команду Кипра

По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 22 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками, которой 11 ноября в 22:45 мск предстоит встреча с командой Мальты. 14 ноября национальная команда России проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира в гостях против сборной Хорватии.