Сборная России по футболу победила с крупным счетом команду Кипра
Российская сборная по футболу одержала победу в отборочном матче чемпионата мира с командой Кипра со счетом 6:0.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Голами отличились полузащитник «Зенита» Александр Ерохин на 4-й и 87-й минутах матча, нападающий «Локомотива» Федор Смолов (55), полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой (56), защитник «Зенита» Алексей Сутормин (62), нападающий ЦСКА Антон Заболотный (81).
По итогам восьми туров группы Н российская команда занимает первую строчку с 22 очками. На втором месте — сборная Хорватии с 17 очками, которой 11 ноября в 22:45 мск предстоит встреча с командой Мальты. 14 ноября национальная команда России проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата мира в гостях против сборной Хорватии.