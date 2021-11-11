Turkish Airlines не будет возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена
В авиакомпания Turkish Airlines заявили, что не будут брать на борт своих самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.
«Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами», — написал он в Twitter.
Ранее в МИД Турции опровергли причастность страны и авиакомпании Turkish Airlines к миграционному кризису на белорусско-польской границе, о чем до этого со ссылкой на источники сообщили западные СМИ.
Польша и ряд других стран Евросоюза, включая Германию, обвинили Белоруссию и Россию в попытке дестабилизировать ситуацию на восточных границах ЕС. В Кремле обвинения отрицают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил ослабление контроля над миграционными потоками отсутствием средств из-за европейских санкций.