Газета
Общество

Turkish Airlines не будет возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

Ведомости

В авиакомпания Turkish Airlines заявили, что не будут брать на борт своих самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

«Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами», — написал он в Twitter.

Ранее в МИД Турции опровергли причастность страны и авиакомпании Turkish Airlines к миграционному кризису на белорусско-польской границе, о чем до этого со ссылкой на источники сообщили западные СМИ.

Польша и ряд других стран Евросоюза, включая Германию, обвинили Белоруссию и Россию в попытке дестабилизировать ситуацию на восточных границах ЕС. В Кремле обвинения отрицают. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил ослабление контроля над миграционными потоками отсутствием средств из-за европейских санкций.

Ранее по теме: МИД Турции опроверг причастность к миграционному кризису на белорусской границе

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных