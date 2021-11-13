Газета
Общество

В России зафиксировали максимум смертей от коронавируса за сутки

Ведомости

За сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1241 человек, что стало максимальным числом за все время пандемии. Выявлено 39 256 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 33 802 пациента, сообщил оперштаб.

Накануне в стране зарегистрировали 40 123 случая заражения, а за сутки скончались от коронавируса 1235 человек. До этого максимальное количество смертей, 1239, было установлено 10 ноября.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (+4185), Санкт-Петербурге (+3273), Московской (+2891), Самарской (+1790) областях и Крыму (+837)

В столице за сутки госпитализировано 1 160 человека, скончались 97 пациентов, на ИВЛ находятся 756 человек. В городе выздоровели ещё 6 597 пациентов после прохождения лечения.

Всего в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса, за весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных