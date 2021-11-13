В России зафиксировали максимум смертей от коронавируса за сутки
За сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1241 человек, что стало максимальным числом за все время пандемии. Выявлено 39 256 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 33 802 пациента, сообщил оперштаб.
Накануне в стране зарегистрировали 40 123 случая заражения, а за сутки скончались от коронавируса 1235 человек. До этого максимальное количество смертей, 1239, было установлено 10 ноября.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (+4185), Санкт-Петербурге (+3273), Московской (+2891), Самарской (+1790) областях и Крыму (+837)
В столице за сутки госпитализировано 1 160 человека, скончались 97 пациентов, на ИВЛ находятся 756 человек. В городе выздоровели ещё 6 597 пациентов после прохождения лечения.
Всего в России выявлен 9 031 851 случай коронавируса, за весь период зафиксировано 254 167 летальных исходов, выздоровели 7 754 764 человека.