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В России за сутки выявили 38 823 случая коронавируса

Ведомости

В России за сутки коронавирус выявили у 38 823 человек, скончались 1219 пациентов, сообщил оперштаб. Накануне был зафиксирован максимум смертей от инфекции за сутки - 1241. Заболели днем ранее 39 256 россиян.

По данным оперштаба, 7,9% новых заболевших не имели клинических проявлений коронавируса. За сутки в стране полностью выздоровел 29 821 человек.

Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Москве (+3927), Санкт-Петербурге (+2942), Московской (+2649), Самарской (+1785) областях и в Крыму (+811).

В столице за сутки госпитализированы 1085 человек, скончались 95 пациентов, на ИВЛ находятся 740 человек. Выздоровели после прохождения лечения 6473 пациента.

За все время пандемии в России выявлено 9 070 674 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 255 386 человек, выздоровели 7 784 585 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных