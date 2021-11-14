В России за сутки выявили 38 823 случая коронавируса
В России за сутки коронавирус выявили у 38 823 человек, скончались 1219 пациентов, сообщил оперштаб. Накануне был зафиксирован максимум смертей от инфекции за сутки - 1241. Заболели днем ранее 39 256 россиян.
По данным оперштаба, 7,9% новых заболевших не имели клинических проявлений коронавируса. За сутки в стране полностью выздоровел 29 821 человек.
Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в Москве (+3927), Санкт-Петербурге (+2942), Московской (+2649), Самарской (+1785) областях и в Крыму (+811).
В столице за сутки госпитализированы 1085 человек, скончались 95 пациентов, на ИВЛ находятся 740 человек. Выздоровели после прохождения лечения 6473 пациента.
За все время пандемии в России выявлено 9 070 674 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 255 386 человек, выздоровели 7 784 585 пациентов.