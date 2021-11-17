Умер последний глава Минздрава СССР Игорь Денисов
Последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов скончался в возрасте 80 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Семеновского университета.
Ректор университета, академик РАН Петр Глыбочко принес соболезнования родным, близким и коллегам покойного медика. «Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины... Разделяем скорбь и тяжесть утраты», — сказал он.
Денисов занимал пост главы Минздрава СССР с 1990 по 1991 г., в 1988-1990 гг. работал первым заместителем министра здравоохранения Евгения Чазова, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
12 ноября бывший начальник Денисова Чазов скончался на 93-м году жизни. Известный кардиолог, он лечил несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников, в том числе генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.