Умер последний глава Минздрава СССР Игорь Денисов

Ректор университета, академик РАН Петр Глыбочко принес соболезнования родным, близким и коллегам покойного медика. «Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины... Разделяем скорбь и тяжесть утраты», — сказал он.