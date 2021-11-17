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Умер последний глава Минздрава СССР Игорь Денисов

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Последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов скончался в возрасте 80 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Семеновского университета.

Ректор университета, академик РАН Петр Глыбочко принес соболезнования родным, близким и коллегам покойного медика. «Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины... Разделяем скорбь и тяжесть утраты», — сказал он.

Денисов занимал пост главы Минздрава СССР с 1990 по 1991 г., в 1988-1990 гг. работал первым заместителем министра здравоохранения Евгения Чазова, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

12 ноября бывший начальник Денисова Чазов скончался на 93-м году жизни. Известный кардиолог, он лечил несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников, в том числе генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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