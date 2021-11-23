Кевин Спейси выплатит почти $31 млн создателям сериала «Карточный домик»

Спейси, который играл главную роль в «Карточном домике» и являлся его исполнительным продюсером, был уволен со съемок спустя несколько дней после публикации в СМИ откровений членов съемочной группы, обвинивших его в домогательствах — по словам молодых людей, он трогал их без их согласия и отпускал грубые комментарии. Спейси также убрали из первоначального сценария, который был переписан и сокращен с 13 до 8 серий. На тот момент в производстве находился финальный, шестой сезон сериала. Суд постановил, что актер «неоднократно нарушал свои договорные обязательства», а его поведение привело к многомиллионным потерям киностудии.