Кевин Спейси выплатит почти $31 млн создателям сериала «Карточный домик»
Суд в Калифорнии обязал Кевина Спейси выплатить почти $31 млн компенсации создателям сериала «Карточный домик» из-за обвинений в сексуальных домогательствах в адрес актера, сообщает Variety.
Как выяснилось, киностудия Media Rights Capital (MRC), занимавшаяся производством популярного сериала, выиграла иск против Спейси еще в октябре 2020 г. Апелляцию он проиграл в ноябре 2021-го. О судебной тяжбе стало известно впервые только сейчас после того, как истцы 22 ноября подали ходатайство в Верховный суд округа Лос-Анджелес с просьбой подтвердить решение апелляционного суда в свою пользу.
Спейси, который играл главную роль в «Карточном домике» и являлся его исполнительным продюсером, был уволен со съемок спустя несколько дней после публикации в СМИ откровений членов съемочной группы, обвинивших его в домогательствах — по словам молодых людей, он трогал их без их согласия и отпускал грубые комментарии. Спейси также убрали из первоначального сценария, который был переписан и сокращен с 13 до 8 серий. На тот момент в производстве находился финальный, шестой сезон сериала. Суд постановил, что актер «неоднократно нарушал свои договорные обязательства», а его поведение привело к многомиллионным потерям киностудии.
Теперь Спейси и его кинокомпании M. Profitt Productions и Trigger Street Productions должны выплатить MRC $29,5 млн компенсации, $1,2 млн гонораров адвокатам и еще $235 000 дополнительных расходов.
В 2017 г. о домогательствах со стороны Спейси сообщил также актер Энтони Рэпп (тот утверждал, что они имели место в 1980-х, когда он был подростком). Спейси заявил, что не помнит подобного случая, но публично извинился и совершил каминг-аут. Всего обвинения в неподобающем поведении противного выдвинули более 30 человек, но ни одно из тех, что дошли до суда, не закончилось вердиктом — в одном случае претензии отклонил суд, некоторые отозвали истцы или прокуратура. Спейси все обвинения отрицал.
Карьера артиста была приостановлена на несколько лет, однако в мае текущего года стало известно, что он вернется к работе. Спейси снимется в итальянской картине режиссера Франко Неро под названием Lʼuomo Che Disegno Dio («Человек, который нарисовал Бога»).