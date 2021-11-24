В России выросло число желающих подрабатывать на пенсии

Россияне назвали достойной пенсию в размере 43 000 руб. — на 8% выше, чем в прошлом году. По данным аналитиков портала Superjob, 28% из опрошенных 32 000 заявили, что после достижения пенсионного возраста продолжат работать и будут жить на зарплату. 24% россиян планируют жить на пенсию. 14% — на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. Еще 7% опрошенных назвали другие источники дохода, в том числе деньги от сдачи жилья в аренду, дивиденды и т. д. В 2009 г. более 30% планировали жить на сбережения, а на пенсию от государства рассчитывали 7% опрошенных.