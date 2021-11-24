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Общество

В России выросло число желающих подрабатывать на пенсии

Ведомости

61% россиян планирует работать или подрабатывать после выхода на пенсию, в 2020 г. такой ответ дали 39% опрошенных, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. В исследовании приняли участие более 6000 жителей России старше 18 лет. 

Согласно результатам опроса, 27% опрошенных после выхода на пенсию хотят посвятить свое время заботе о семье, 23% хотели бы тратить время только на себя. 16% хотят путешествовать, 13% — заняться самообразованием, 4% — стать блогерами. 

Чаще всего планируют продолжать работать на пенсии работники промышленности (69%), реже всего — маркетологи (48%). 23% россиян не хотят на пенсии работать или подрабатывать. 37% хотели бы продолжить работать по специальности, 13% — консультировать по своей специальности. 27% респондентов планируют сменить сферу деятельности: такой ответ дали 32% работников транспорта и логистики, 29% работников сфер образования, 27% финансистов и 26% работников промышленности. 

На вопрос «В каком возрасте вы хотели бы выйти на пенсию?» 40% ответили, что будут работать или подрабатывать, пока есть силы. В установленный срок хотели бы выйти на пенсию 23% в, 21% — в 55-60 лет, 16% — в 50 лет. Больше всего желающих уйти на отдых в 50 среди медработников, однако 45% из них планируют работать. пока есть силы. 

Россияне назвали достойной пенсию в размере 43 000 руб. — на 8% выше, чем в прошлом году. По данным аналитиков портала Superjob, 28% из опрошенных 32 000 заявили, что после достижения пенсионного возраста продолжат работать и будут жить на зарплату. 24% россиян планируют жить на пенсию. 14% — на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов. Еще 7% опрошенных назвали другие источники дохода, в том числе деньги от сдачи жилья в аренду, дивиденды и т. д. В 2009 г. более 30% планировали жить на сбережения, а на пенсию от государства рассчитывали 7% опрошенных.

Ранее по теме: Россияне назвали размер достойной пенсии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных